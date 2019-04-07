NBA》籃網退龍頭公鹿 搶下前進季後賽關鍵一勝

本場攻下25分10助攻的D.羅素（圖右），幫助籃網拿下這場比賽的勝利。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕賽前排名東部並列第7的籃網，作客挑戰已確定拿下全聯盟最佳戰績的公鹿，在對方主將「希臘字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）缺席之下，籃網靠著D.羅素（ D'Angelo Russell）攻得25分，外加10助攻的優異表現下，終場籃網以133：128擊敗公鹿，拿下本季第40勝（40敗），暫居東部第6的位置。

首節籃網以34：26領先公鹿，而次節公鹿反擊一波單節39：32的攻勢，籃網上半場以52%的高投籃命中率及36分的禁區得分和公鹿戰成66：65，取得1分領先。第3節籃網再次將比分拉開，3節結束籃網以108：96兩位數領先公鹿，公鹿雖已確定拿下全聯盟最佳戰績，但他們並未放棄比賽，決勝節展現堅強的韌性追分，在布雷德索罰進兩顆罰球後，比賽剩下2分30秒時公鹿將比數追至126：128落後籃網兩分，不過籃網隨後一波7：0攻勢鎖定勝局，最終籃網驚險地以133：128拿下這場關鍵的勝利。

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籃網的D.羅素本場得到全隊最高的25分並且傳出10助攻，雷佛特（Caris LeVert）板凳出發投進4顆3分球，攻下24分和送出6助攻，杜德利（Jared Dudley）斬獲本季新高的16分並抓下6籃板，J.哈里斯（Joe Harris）則是挹注14分。

雷佛特（圖左）這場比賽斬獲24分並送出6助攻，是籃網致勝功臣之一。（今日美國）

公鹿的布雷德索（Eric Bledsoe）以6投中5的3分球高命中率轟下全場最多的33分，並外帶11助攻及2抄截，米德爾頓（Khris Middleton）貢獻24分4籃板3助攻，從板凳出發的G.希爾（George Hill）則挹注14分2助攻。

布雷德索（圖中）雖狂轟全場最高的33分，但依舊無法幫助公鹿拿下本季第60勝。（今日美國）

東部季後賽卡位戰相當激烈，第6到第9僅有1.5場差，目前籃網及魔術皆是40勝40敗並列第6，第8是39勝40敗的活塞，第9是38勝41敗的熱火，在例行賽剩下2至3場比賽的情況下，對這四隊來說剩下的每一戰都很關鍵，一個不小心就會跌出季後賽名單之外。

本季MVP大熱門希臘字母哥因傷缺席本場比賽，少了他的公鹿戰力損失嚴重。（今日美國）

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