日職》王柏融連3天敲二壘安打！ 打擊率續佔全隊NO.1 （影音）

〔體育中心／綜合報導〕火腿與西武三連戰最後一場，王柏融延續前兩戰好手感，今天在第四局對西武右投高橋光成一記132公里滑球，敲出直擊中外野大牆的二壘安打，連續三天有長打演出。

王柏融目前打擊率來到3成24，續佔全隊第一。 轉播日本火腿比賽的「GAORA SPORTS」電視台上傳推特，表示：「王柏融本領發揮！引擎全開！」

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