MLB》法官開庭轟雙響 洋基小將敲3分砲逆轉金鶯（影音）

〔體育中心／綜合報導〕2017年美聯全壘打王賈吉（Aaron Judge），今年開季前7場比賽都未開轟，今天面對金鶯終於敲出本季首轟，單場還敲出雙響砲，單場灌進3分打點，率隊以6：4擊敗金鶯。

賈吉敲出本季首轟，單場繳出雙響砲。（今日美國）

「法官」賈吉1局上就開庭，從金鶯先發投手邦迪（Dylan Bundy）敲出一發陽春彈，本季首轟出爐，幫助球隊先馳得點，但金鶯砲手曼西尼（Trey Mancini）下個半局也回敬一發扳平戰局。

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本季首轟出來後，成功點燃賈吉的長打火力，3局下敲出2分砲，連兩打席開轟，洋基前5局以3：2領先，先發投手哈普（J.A. Happ）只先發4.1局，被敲5支安打失2分，另有2次保送和5次三振，連兩場先發對上金鶯都未能投滿5局。

金鶯7局下展開反攻，賽前連續17打數無安打的戴維斯（Chris Davis），面對一三壘有人仍擠不出安打，但是擊出的一壘滾地球送回追平分，他此役2打數仍繳白卷，開季共累積19支0，一安難求。

戴維斯開季一安難求。（法新社）

隨後二壘跑者維拉（Jonathan Villar）盜三壘成功，再靠著魯伊斯（Rio Ruiz）的高飛犧牲打超前。

洋基24歲小將佛雷瑟（Clint Frazier）在下個半局扮演奇兵，敲出左外野3分砲，助隊以6：4逆轉，這也是他本季首轟，終結者查普曼（Aroldis Chapman）末局關門成功，洋基收下2連勝。

佛雷瑟敲出逆轉3分砲。（今日美國）

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