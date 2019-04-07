羽球》小戴拋東奧後退休震撼彈 外媒讚統治力驚人

戴資穎。（資料照，BadmintonPhoto提供）





〔體育中心／綜合報導〕世界球后戴資穎昨天擊敗中國好手陳雨菲晉級決賽，距離大馬賽三連霸只差一步，不過賽後引發熱議的是，小戴受訪時透露，打算在2020東京奧運後退休。外媒也爭相報導，並盛讚戴資穎在女單的超強統治能力。

戴資穎日前表示，自己會專注今年8月舉行的世界羽球錦標賽以及明年的東京奧運，無論是否會奪牌，自己打算在在東奧後高掛球鞋。戴資穎想趁年輕時做別的事情，她認為，自己為羽球付出10年的時間，已經足夠了。

請繼續往下閱讀...

《印度斯坦時報》報導指出，戴資穎自2016年12月1日擠下西班牙名將瑪琳登上女單世界第一後，一直以來都是女單最具統治力的選手。戴資穎去年積分一度達101667分，創下女單史上新高，球后週數至今累積達121週，這個月有望追平李雪芮的124週最長紀錄。

戴資穎在女單展現驚人的統治力，《印度斯坦時報》也用印度雙嬌辛度和賽娜來舉例，賽娜生涯對戴資穎只有5勝15敗，近期更是苦吞13連敗，而辛度則是4勝10敗，兩名頂尖選手都對小戴打不好。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/