MLB》林子偉9局上代打 紅襪慘遭再見安打輸球

響尾蛇再見安打贏球。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕紅襪今天在響尾蛇主場進行3連戰第二場，林子偉賽前被叫上大聯盟，馬上在比賽9局上出場擔任代打，本季大聯盟第一個打席，不過敲出游擊方向滾地球遭刺殺。紅襪在9局下被響尾蛇隊敲出再見安打，終場4：5輸球，開季12場比賽吞下10敗。

紅襪在第2局靠著打線串連攻下3分領先，不過先發投手普萊斯下個半局又失掉4分，陷入落後的紅襪一路苦追，終於在第7局靠貝茲（Mookie Betts）高飛犧牲打追平。

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紅襪7局靠高飛犧牲打追平。（美聯社）

兩隊僵持到第9局，紅襪在1出局後推出林子偉上場代打投手的打席，面對響尾蛇終結者霍蘭（Greg Holland），林子偉在1好1壞後敲出游擊滾地球遭刺殺，安打沒機會開張。

9局下，響尾蛇連續2支安打加上紅襪捕手發生捕逸，原本已有機會跑回本壘得分，但貝茲從右外野回傳雷射肩阻殺本壘跑者，擋下再見分。不過2出局後，凱利（Carson Kelly）還是敲出再見安打，幫助球隊5：4贏球，紅襪吞下3連敗，衛冕軍戰績續坐美聯東區末座。

凱利敲出再見安打。（美聯社）

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