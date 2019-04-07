桌球》直落四橫掃印度一哥 林昀儒亞洲盃第5名作收

林昀儒。（資料照）





〔記者許明禮／綜合報導〕17歲台灣小將林昀儒今天在2019年亞洲盃桌球賽，以直落四收拾世界排名28的印度一哥賈納納塞卡倫，獲得第5名及3000美元（約台幣9.3萬元）獎金，也是自陳建安在2017年獲第4名後，台灣男子選手近兩年在亞洲盃最佳名次。

26歲的賈納納塞卡倫近兩年在國際賽表現亮演，這次亞洲盃也先後打敗台灣老將莊智淵、香港一哥黃鎮廷，但在第5、6名之戰，對上世界排名21的林昀完全沒輒。

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林昀儒前3局未遭遇太多抵抗，以11:4、11:8、11:8連下三城。第4局，小林在8:10落後下，化解兩個局點後，以12:10拿下。

稍早，前兩年亞洲盃都獲季軍的南韓一哥李尚洙以4:2力退世界排名第8的黃鎮廷，獲得第7名。

男子組冠軍戰，將由四度在這項賽事封王的馬龍和尋求衛冕的樊振東上演「中國內戰」﹔日本前、後任神童丹羽孝希、張本智和則爭奪季軍。

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