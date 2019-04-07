羽球》預告東奧後告別「最愛」 戴資穎家人支持她所有決定

戴資穎預定東京奧運過後退役。（資料照，BadmintonPhoto提供）

〔記者卓佳萍／綜合報導〕世界球后戴資穎近日於馬來西亞出賽，兩度被問到東京奧運後「退役」問題，引發網友、球迷與媒體高度關注，對此戴資穎父親戴楠凱表示，小戴做的所有決定，他們都一定支持、配合。

24歲戴資穎從2009年開始參加國際賽，當時僅15歲就踏上世界征戰，小戴除了上學的日子，甚至寒暑假，同學快樂休假，她依舊要訓練，過去10年，小戴幾乎很少有放長假機會，戴資穎父親表示，因為羽球是資穎從小熱愛、喜愛，也是最愛的運動，因此她現在會朝著自己目標，全力以赴地邁進。

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戴資穎近日受訪時提到，接觸羽球十年了，「夠了吧？」退役過後的生活，她還沒想太多，「想趁著年輕，還有力氣，可以出去玩。」

其實球后心懷「少女心」，她喜歡遊樂園，賽程時間上允許的話，她曾到杜拜樂園、韓國樂天樂園等，享受遊樂園童趣的快樂時光。

戴資穎預定東京奧運過後退役。（資料照，BadmintonPhoto提供）

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