日職Live》王柏融敲出二壘安打 火腿 2：0 西武

第四局

王柏融在2出局後上來打擊，打第一球敲出直擊中外野的飛球落地，成為二壘安打！連三天都有長打演出。

大王第2打席逐球總覽

1 滑球 132KM 揮棒 二壘安打

第三局

淺間大基首棒上來敲出深遠二壘安打，石川亮犧牲觸擊成功，跑者上三壘，中島卓也適時安打有1分打點，自己也跑上三壘，西川遙輝安打再打回1分，不過接著盜二壘失敗，形成兩出局。大田泰示左外野飛球被接殺，三出局。火腿2：0領先。

請繼續往下閱讀...

第二局

王柏融首次上來打擊，敲出二壘方向滾地球，外崎修汰傳球刺殺。

大王第1打席逐球總覽

1 滑球 137KM 未揮棒 好球

2 滑球 136KM 壞球

3 滑球 134KM 壞球

4 直球 142KM 揮棒 界外

5 直球 145KM 二壘滾地球

賽前報導

「台灣大王」王柏融近兩戰打擊火燙，合計敲出5安打，今天對西武獅三連戰最後一場，王柏融擔任先發第五棒左外野手。比賽預計台灣時間下午一點開始。

王柏融本季出賽8場，32打數敲出10支安打，打擊率為0.313，上壘率達0.353，得點圈打擊率0.308。

兩隊先發打線

日本火腿鬥士

1（中）西川遥輝

2（右）大田泰示

3（指）近藤健介

4（一）中田翔

5（左）王柏融

6（二）渡邉諒

7（三）淺間大基

8（捕）石川亮

9（游）中島卓也

先發：有原航平

西武獅

1（左）金子侑司

2（游）源田壮亮

3（中）秋山翔吾

4（一）山川穂高

5（捕）森友哉

6（二）外崎修汰

7（指）栗山巧

8（右）木村文紀

9（三）水口大地



先發：高橋光成

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/