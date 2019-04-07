日職Live》王柏融敲出二壘安打 火腿 2：0 西武

第四局
王柏融在2出局後上來打擊，打第一球敲出直擊中外野的飛球落地，成為二壘安打！連三天都有長打演出。
大王第2打席逐球總覽
1 滑球 132KM 揮棒 二壘安打
第三局
淺間大基首棒上來敲出深遠二壘安打，石川亮犧牲觸擊成功，跑者上三壘，中島卓也適時安打有1分打點，自己也跑上三壘，西川遙輝安打再打回1分，不過接著盜二壘失敗，形成兩出局。大田泰示左外野飛球被接殺，三出局。火腿2：0領先。
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第二局
王柏融首次上來打擊，敲出二壘方向滾地球，外崎修汰傳球刺殺。
大王第1打席逐球總覽
1 滑球 137KM 未揮棒 好球
2 滑球 136KM 壞球
3 滑球 134KM 壞球
4 直球 142KM 揮棒 界外
5 直球 145KM 二壘滾地球
賽前報導
「台灣大王」王柏融近兩戰打擊火燙，合計敲出5安打，今天對西武獅三連戰最後一場，王柏融擔任先發第五棒左外野手。比賽預計台灣時間下午一點開始。
王柏融本季出賽8場，32打數敲出10支安打，打擊率為0.313，上壘率達0.353，得點圈打擊率0.308。
兩隊先發打線
日本火腿鬥士
1（中）西川遥輝
2（右）大田泰示
3（指）近藤健介
4（一）中田翔
5（左）王柏融
6（二）渡邉諒
7（三）淺間大基
8（捕）石川亮
9（游）中島卓也
先發：有原航平
西武獅
1（左）金子侑司
2（游）源田壮亮
3（中）秋山翔吾
4（一）山川穂高
5（捕）森友哉
6（二）外崎修汰
7（指）栗山巧
8（右）木村文紀
9（三）水口大地
先發：高橋光成
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