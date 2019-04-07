NBA》恩比德斬獲20分10籃板 七六人大勝公牛為季後賽熱身

七六人的這場勝利讓他們連兩季拿下至少50勝，儼然成為東部新興強權。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕暫居東部第3的七六人作客東部後段班的公牛主場，七六人靠著射手瑞迪克（JJ Redick）射下全隊最高的23分，以及「大帝」恩比德（Joel Embiid）攻下20分10籃板的雙十演出，終場比數116：96，七六人20分差輕取公牛穩住東部第3的位置，雖然公牛的山普森（JaKarr Sampson）本場轟下生涯新高的29分也無法幫助球隊取勝。

首節七六人以24：20領先公牛，第2節瑞迪克有1次精采的4分打機會，讓七六人57：47領先公牛，半場結束前公牛靠著雷蒙（Walt Lemon Jr.）的上籃追回一球，將分差縮小至個位數，上半場七六人即以57：49領先公牛8分，上半場七六人明星中鋒恩比德就攻下14分。

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第3節為兩隊的勝負分水嶺，七六人單節29：19的攻勢，將差距拉開至18分差，讓比賽進到第4節開始垃圾時間，最終七六人以116：96大勝公牛20分，這一勝為七六人本季的第50勝，這支來自費城的強權則是連續兩季都至少拿到50勝。

七六人的瑞迪克本場3分球7投中4並獲得全隊最多的23分，恩比德繳出20分10籃板5助攻及3火鍋的表現相當優異，T.哈里斯（Tobias Harris）貢獻16分6籃板5助攻，B.西蒙斯 （Ben Simmons）則是挹注14分4籃板4助攻。

明星中鋒恩比德本場斬獲20分10籃板5助攻3火鍋的全面數據，幫助七六人擊敗公牛拿下勝利。（今日美國）

公牛的山普森狂轟全場最高，也是生涯新高的29分，另外還抓下8籃板，盧瓦烏卡巴洛特（Timothe Luwawu-Cabarrot）攻下16分外帶6籃板，雷蒙則貢獻8分8籃板5助攻和2抄截的表現。

山普森本場比賽攻下生涯新高的29分，依舊無法幫助公牛取勝利。（法新社）

拿下這場勝利之後，目前七六人50勝30敗位居東部第3的席次，領先第4的塞爾提克（48勝32敗）兩場勝差，七六人近況不佳，包括今天的比賽，近8場比賽僅拿下3勝。早早就放棄這賽季的公牛近7場比賽輸掉6場，傷兵滿營且以練兵為主的公牛目前戰績22勝58敗，僅排在東部倒數第3。

拉文（圖左）本季打出明星身手，但受到傷勢影響無法幫助球隊打出好成績。（資料照，法新社）

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