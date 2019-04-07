來嘉看棒球！棒球運動聯賽國中硬式組嘉義縣兵分五路捉對廝殺

棒球運動聯賽國中硬式組嘉義縣兵分五路捉對廝殺。（記者蔡宗勳攝）

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕107學年度學生棒球運動聯賽國中硬式組，全國賽今日起至14日在嘉義縣立棒球場、稻江科技暨管理學院（A、B）、大同技術學院及和興棒球場進行，全國共有57隊競逐冠軍，嘉義縣有東石、中埔、民和與水上國中迎戰各路好手，歡迎對棒球有興趣的鄉親就近到各球場為棒球未來之星加油打氣。

學生棒球運動聯賽國中硬式組縣市賽賽事，已於1月1日至3月8日期間舉行完畢，這次共有21縣市134隊報名參加，比106學年度增加基隆市及5支球隊，為近20年來參賽隊伍數最多的一屆。

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各縣市共選拔57所學校參加全國賽，全國賽先分19組、每組3隊，採循環賽制，每組錄取2隊晉級、共38隊晉級總決賽，採淘汰排名賽制，4月14日進行冠軍戰。

嘉義子弟兵嘉義縣中埔與嘉義市民生國中，今天早上8點在稻江A球場對決，結果民生技高一籌，以7比4帶走勝利，中埔下一場出戰彰化縣永靖非贏不可；另一場8點在和興棒球場，由民和出戰新竹縣關西，青黃不接的民和被關西痛宰，以1比13慘敗，不過如果下一戰可以贏台南市安順，還是有機會以分組第二晉級。

棒球運動聯賽國中硬式組在嘉義縣立棒球場的比賽，不少球迷進場加油。（記者蔡宗勳攝）

棒球運動聯賽國中硬式組在嘉義縣立棒球場的比賽，不少球迷進場加油。（記者蔡宗勳攝）

棒球運動聯賽國中硬式組在嘉義縣立棒球場的比賽。（記者蔡宗勳攝）

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