中職Live》郭阜林高飛犧牲打 統一4：0悍將

第五局

江亮緯遭觸身球保送，陳傑憲敲出三游之間穿越一壘安打，左外野手高國麟發生傳球失誤，悍將趁機攻占二三壘有人。

郭阜林擊出右外野高飛犧牲打，帶有一分打點，二壘跑者上三壘，潘武雄的內野滾地球也送回第4分。

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郭阜林。（記者林正堃攝）

潘武雄。（記者林正堃攝）

第三局

陳傑憲擊出游擊方向滾地球遭到刺殺，統一提出電視輔助判決，最後挑戰成功，郭阜林擊出二壘方向滾地球，一壘跑者遭到阻殺，打者野手選擇上壘。

蘇智傑適時擊出右外野方向平飛二壘安打，帶有一分打點，統一以2：0領先。

蘇智傑敲出帶有1分打點的斷棒安打。（記者林正堃攝）

第二局

陳鏞基2上擊出右外野陽春砲，本季第2轟，統一先馳得點，以1：0領先富邦悍將。

陳鏞基開轟。（記者林正堃攝）

陳鏞基開轟。（記者林正堃攝）

統一先發羅里奇。（記者林正堃攝）

悍將先發伍鐸。（記者林正堃攝）

兩隊先發打線：

富邦悍將

1.陳品捷 右外野

2.王正棠 二壘手

3.胡金龍 指定打擊

4.蔣智賢 三壘手

5.范國宸 一壘手

6.高國麟 左外野

7.林哲瑄 中外野

8.林宥穎 捕手

9.于孟馗 游擊手

先發投手：伍鐸



統一獅

1.陳傑憲 二壘手

2.郭阜林 三壘手

3.潘武雄 指定打擊

4.蘇智傑 左外野

5.陳鏞基 一壘手

6.唐肇廷 中外野

7.楊家維 游擊手

8.陳重羽 捕手

9.江亮緯 右外野

先發投手：羅里奇



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