中職Live》周思齊生涯1500安達陣 兄弟1：0桃猿

第五局

張志豪獲得四壞球保送，周思齊敲出左外野安打，生涯1500安達陣，成為中職史上第6人。

兄弟在一三壘有人執行強迫取分，陳江和犧牲觸擊成功，護送三壘跑者回來得分，兄弟以1：0領先。

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中信兄弟周思齊。（記者陳志曲攝）



第三局

黃敬瑋擊出中外野安打，陳晨威短打形成三壘方向滾地球，三壘手接球後傳二壘封殺跑者不及，打者上一壘，形成一二壘有人。

下一棒林智平也觸擊，但卻讓對方投手接到球後傳三壘封殺跑者，一出局，打者上一壘，一二壘有人。

黃恩賜先後解決朱育賢和陳俊秀，力保不失分。

第二局

張志豪在1人出局後敲出右外野方向一壘安打，挑戰個人里程碑的周思齊，擊出二壘方向滾地球，形成雙殺打，生涯1500安還要再等等。

中信兄弟陳江和先發守二壘。（記者陳志曲攝）



Lamigo桃猿先發投手翁瑋均。（記者陳志曲攝）



兩隊先發打線：

中信兄弟

1.王威晨 三壘手

2.林書逸 左外野

3.陳子豪 右外野

4.許基宏 一壘手

5.張志豪 中外野

6.周思齊 指定打擊

7.陳江和 二壘手

8.黃鈞聲 捕手

9.吳東融 游擊手

先發投手：黃恩賜



Lamigo桃猿

1.陳晨威 游擊手

2.林智平 三壘手

3.朱育賢 一壘手

4.陳俊秀 指定打擊

5.郭嚴文 二壘手

6.廖健富 捕手

7.藍寅倫 右外野

8.邱丹 中外野

9.黃敬瑋 左外野

先發投手：翁瑋均

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