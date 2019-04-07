中職》去年MVP陷低潮？ 陳俊秀：球季還長

Lamigo桃猿陳俊秀（右）。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者林宥辰／桃園報導〕Lamigo桃猿隊陳俊秀堪稱球隊攻擊重心，去年繳出3成75打擊率、17轟和77打點，成為例行賽MVP。今年陳俊秀帳面上打擊率2成70也不差，但長打僅一支二壘打，是否陷低潮，他本人倒不這麼認為。

「我真的打不好嗎？是運氣不好吧。」陳俊秀賽前有些哀怨的說，近期感受到有擊中球心的打席，球都往對方手套飛，真的形成長打就那麼一次，反而他自認掌握不算佳的球，還形成安打。

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數據上來看，陳俊秀確實稍嫌運氣欠佳，他的BABIP（將球打進場內形成安打機率）在今天賽前僅0.278，低於聯盟平均0.295，更遠低於去年的0.425。且開季至今，陳俊秀僅被三振兩次，之中僅1次是因揮空三振，顯示擊球感覺其實並不差。

陳俊秀說，至少目前自己的感覺不是壞的：「我遇過太多了，知道狀況不好是什麼感覺，至少目前我能鞏固好球帶，打擊節奏不至於亂掉，我相信之後成績會漸漸回來。」

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