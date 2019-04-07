日職》手傷「大丈夫」！ 陽岱鋼無懼154公里火球敲長打（影音）

陽岱鋼。（資料照，取自巨人推特）





〔體育中心／綜合報導〕讀賣巨人台灣野手陽岱鋼日前遭觸身球砸中右手後並無大礙，今天在與橫濱DeNA的比賽中上場代打，敲出右外野二壘安打，也讓擔心他傷勢的球迷鬆了一口氣。

陽岱鋼日前上場代打，遭阪神虎投手望月惇志丟觸身球，直接打中右手，所幸並沒有大礙，未重演去年同月骨折受傷的情景。

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陽岱鋼仍留在一軍名單，昨天在9局上場代跑，而今天依舊沒有先發，7局上取代捕手小林誠司上場代打，面對橫濱後援左投赫南德茲，岱桑無懼154公里火球，硬是擊出右外野二壘安打，打擊率升至3成16，攻守交換時被換下場，換上另一名捕手大城卓三上場守備，巨人終場以1：5輸球，苦吞2連敗。

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