日職》王柏融敲長打還獲敬遠 火腿慘遭逆轉（影音）

王柏融。（資料照，特派記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕日本火腿對西武獅三連戰最後一場，王柏融今天擔任先發第五棒左外野手，延續前兩戰的好手感，單場3打數敲出1支二壘安打，並且在第6局獲得生涯首次故意四壞球保送，不過火腿洋投終結者韓考克第9局關門失敗，終場火腿2：4遭到西武逆轉，系列戰吞下2敗收場。

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火腿先發投手有原航平此役用117球力投8局，飆出11K無失分，球隊2：0領先退場，不料終結者韓考克第9局提油桶關門，一上來被秋山翔吾敲安打，又對山川穗高投出保送，再被森友哉敲出關鍵安打讓西武破蛋，外崎修汰敲出逆轉三分砲，西武反倒4：2領先。

王柏融本場比賽打擊表現，首打席在第二局敲出二壘滾地球出局，第2打席面對西武先發高橋光成的失投滑球，敲出直擊中外野的二壘安打，連三天敲出長打。

第3打席，王柏融則在二壘有人、一壘空著情況下，獲得故意四壞球保送，這也是大王日職生涯首度被敬遠，西武展現對他打擊實力的尊敬。第四打席，大王在第9局敲出二壘上方高飛球出局。總計大王單場3支1，賽後打擊率微升到3成14，仍是火腿全隊最高。

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