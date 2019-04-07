羽球》林丹不思議逆轉摘冠！李宗偉驚喜現身頒獎

林丹扭轉劣勢不可思議逆轉封王。（歐新社）

〔記者卓佳萍／綜合報導〕超級750系列馬來西亞公開賽今天展開決賽，前面三場賽事都是「中國內戰」，第三場男單決賽由「超級丹」林丹面對同胞諶龍，大馬名將李宗偉也到現場觀戰，林丹以9：21、21：17、21：11，演出逆轉秀，從戰友李宗偉手上接下金牌。

大馬球王李宗偉現身頒獎。（美聯社）

世界排名第5的諶龍過去與林丹交手12次，林丹握有8勝4負優勢，兩人將近兩年沒有碰頭，上次對戰是2017年。

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諶龍此役首局只讓林丹拿到9分，似乎是風向問題，次局換邊後，林丹一度8：2領先，不過諶龍很快追了上來，林丹透過加速、突擊去抓諶龍球路，次局以21：17扳回一城。

決勝局林丹站在順風側，但沒有首局的不適應，加上諶龍奉送回球出界，首次技術暫停以11：4領先，林丹掌握全場節奏，慢速、快速球交互搭配，把諶龍騙得團團轉，最後以一記近身攻擊，霸氣收下冠軍點，不過林丹沒有像前幾場狂喜慶祝，而是帶有情緒地蹲在地上，接著向球迷揮手，把手中的球拍扔向觀眾席。

過去2年，林丹不曾於超級500系列以上大賽摘冠，上一次就是2017年頂超等級大馬賽。

林丹獲勝後，充滿情緒地蹲在地上。（美聯社）

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