羽球》大馬賽3連霸、第4冠 戴資穎寫賽史本世紀最多冠紀錄

戴資穎一局未失封后。（BadmintonPhoto提供）

〔記者卓佳萍／綜合報導〕世界球后戴資穎今天在超級750系列馬來西亞公開賽女單冠軍戰，面對世界排名第4的日本女將山口茜，以21：16、21：19，小戴次局驚滔駭浪當中突圍成功，一局未失，順利締造三連霸，同時也是個人大馬賽第四冠。

戴資穎與山口茜兩人過去對戰14次，小戴握有8勝6負優勢，其中兩人5度於決賽會師，最近一次是去年法國賽，小戴苦戰三局落敗，兩人決賽戰績為小戴3勝2負。

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首局戴資穎進攻把握度高，手感頗佳，以虛攻調動山口茜，對手腳步移動驚人，小戴握有5分差距 ，但很快讓小茜追上，首次技術暫停後，小戴耐心應戰，從中尋求變速攻擊，小茜發生回球失誤，小戴率先逼出局點，以21：16拿下首局。

次局換邊過後，戴資穎前半段維持本站至今高超的控制能力，成功突破山口茜快腳步防守陣，但首次技術暫停前有些零星失誤，小戴10：11落後。

後半段雙方不斷拉鋸，互有領先，兩人都有失誤發生，小戴一度19：17領先，又被山口茜追成平手，小戴沉住氣，以拿手假動作，讓對方防守不及，拿下冠軍點。

戴資穎成為2006年張寧後，大馬賽近13年來首位締造三連霸女單，也是賽史第三位締造女單三連霸選手，小戴於大馬賽累積四冠，創下賽史本世紀最多冠紀錄。

戴資穎擊敗山口茜封后。（資料照，美聯社）

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