羽球》退役決定不改變 戴資穎：專注當下

戴資穎風光締造三連霸，賽後再被問到「退役」決定，小戴表示目前不會改變。（資料照，法新社）

〔記者卓佳萍／綜合報導〕世界球后戴資穎今天於超級750系列馬來西亞冠軍賽冠軍賽，直落二扳倒山口茜，一局未失風光締造三連霸，賽後再度被媒體問到東京奧運後「退役」決定，小戴表示，目前不會改變，不過現在只想好好專注當下，把心思放在接下來一年多的比賽。

中國媒體詢問球后，退役消息引來球迷不捨，小戴是否會改變心意，小戴簡單回應，目前不變，但想把心思放在這一兩年賽事當中，她也說道，回想起去年自己的表現，「很不可思議」，接下來也會盡力調整到最好。

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戴資穎大馬賽一局未失封后，失誤下降不少，是否對自己表現感到滿意，戴資穎認為，還好，因為場上仍有很多不必要的失誤，她更謙虛地說：「要向其他選手學習。」

談到面對山口茜，戴資穎表示，因為對方很會跑，也很能控制失誤，自己的話，第二局失誤稍多，有點困擾。

大馬賽累積四冠成為個人單站大賽最多冠，戴資穎表示，很開心贏得這座冠軍，下場的時候球迷給足她很多信心，她也提到，每次來馬來西亞比賽都非常開心，謝謝球迷幫她打氣。

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