羽球》神！戴資穎絕妙好球 日本一姐失去平衡倒地（影音）

〔體育中心／綜合報導〕超級750系列馬來西亞公開賽女單冠軍戰，世界球后戴資穎以21：16、21：19直落二擊敗日本一姐山口茜封后，過程中比分拉鋸相當驚險，但比賽期間出現不少記好球，讓外國主播和現場球迷全都驚呼連連。

第一局，山口茜將球高高發起，戴資穎從後場巧妙一殺，讓山口茜完全沒料到，只能眼睜睜看著球落地。打到17：13領先時，戴資穎一次殺球雖然被山口茜攔截，不過接著馬上放出一個網前的小球，讓對手措手不及回球掛網。

請繼續往下閱讀...

第二局，小戴以14：15落後時，又施展變幻莫測的假動作，球拍一揮硬是讓球在空中變了方向，讓山口茜措手不及；接下來雙方持續激戰，山口茜始終緊咬比數，不過戴資穎發揮球后的睿智，一記漂亮的網前小球，讓日本一姐失去平衡倒地，直接終結比賽，快意封后。

甩開山口茜，戴資穎霸氣怒吼振臂為自己打氣。（法新社）

戴資穎直落二擊敗山口茜，開心拿下自己在大馬公開賽第4冠。（法新社）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/