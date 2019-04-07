日職》「能敲出安打太好了！」 陽岱鋼觸身球後首打席敲安

陽岱鋼今代打敲長打。（取自巨人推特）

〔記者倪婉君／綜合報導〕「能敲出安打太好了!」效力巨人的陽岱鋼繼昨天代跑亮相後，今天對橫濱DeNA則是代打出擊，且敲出一支二壘安打，證明之前遭觸身球砸中的右手已無大礙。

巨人今以1：5輸球，吞下本季首次二連敗，橫濱DeNA則達成隊史第4000勝。但巨人的亮點出現在7局上，陽岱鋼在1出局後代打捕手小林誠司，從DeNA左投赫南德茲手中敲出右外野二壘安打，也是他本季第1支長打。

請繼續往下閱讀...

陽岱鋼受訪時指出，「能敲出安打太好了，雖然手還是會痛，但完全沒問題了。」日職明天休兵，陽岱鋼後天會隨隊作客名古屋，迎戰中日龍。

連兩年幾乎同時挨砸，陽岱鋼的狀況一度讓球迷擔心，他在4日遭阪神虎投手望月惇志觸身球砸中右手，所達不像去年左手被砸到骨折，今年仍可以繼續在一軍征戰。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/