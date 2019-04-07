中職》黃恩賜好投 中信兄弟4支安打就贏球

中信兄弟先發投手黃恩賜。（記者陳志曲攝）

〔記者林宥辰／桃園報導〕中信兄弟土投持續發威，今天黃恩賜和桃猿隊翁瑋均上演一場投手戰，黃恩賜主投5局無失分，翁瑋均雖多投1局，但5局上沒能守住老將陳江和執行的強迫取分戰術，中信兄弟終場2:1拿下勝利，不僅橫掃衛冕軍，也打下一波5連勝。

黃恩賜前次先發對富邦悍將也繳出5局好投，但無關勝敗，這次隊友給的火力也不多，包含林書逸陽春砲在內，全場僅4支安打，但守備時而展現美技，幫助他屢過難關。

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黃恩賜因傷復健一年才重返球場，他坦言這一勝等得有點久：「賽前其實有些緊張，因為看到其他先發投手都拿勝投了，只差自己。不過上場就放下這樣的心情，盡自己所能不讓對方得分。」

中信兄弟總教練伯納盛讚黃恩賜，也誇牛棚投手群及捕手黃鈞聲，是近期連勝關鍵：「我們只打4支安打，能贏球是整個團隊的功勞。一般來說，鎂光燈時常照在投手身上，不過一支冠軍隊不能沒有好捕手，這幾場勝利，捕手對對方所做的功課，是功不可沒的。」

中信兄弟林書逸（右）開轟。（記者陳志曲攝）

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