中職》高國輝、菜鳥新秀二軍齊開轟 悍將1分氣走獅

富邦二軍在高國輝領軍開轟下，最後險勝統一二軍。（記者黃志源攝）

〔體育中心／綜合報導〕富邦悍將二軍今在台南與統一獅交手，在老大哥高國輝和菜鳥新秀王詩聰、胡冠俞開轟帶領下，悍將二軍最後就以7：6險勝獅隊二軍。

此役2局下獅隊就趁悍將先發黃亦志控球不穩，單局就拿下3分領先，不過悍將的反攻來得也很快，3局上面對獅隊先發洪心騏，胡冠俞第1球就出棒轟出兩分彈；5局上悍將又發難，在一二壘有人的情況下，高國輝掃出中外野3分彈，一舉將比數逆轉超前；7局上王詩聰再補上一發兩分砲，3支全壘打包今天所有得分。

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富邦二軍先發投手黃亦志。（記者黃志源攝）

統一二軍先發投手洪心騏。（記者黃志源攝）

富邦二軍胡冠俞在３局上擊出２分全壘打。（記者黃志源攝）

富邦二軍高國輝在５局上擊出３分全壘打。（記者黃志源攝）

富邦二軍王詩聰在７局上擊出２分全壘打。（記者黃志源攝）

而獅隊在第5、7、8局雖然各追回1分，全隊敲出12支安打也比悍將來得多，但卻總是欠缺臨門一腳，幾次攻佔得點圈，往往都無功而返，加上7任投手就有5人都掉分，最終就以6：7吞下敗仗，而此役5打數敲出3安的黃恩賜繳出猛打賞成獅隊最大亮點，之前被前輩高國慶傳球「偷襲」的林祖傑，今也復出替補出賽。

統一二軍黃恩賜5打數擊出3安打。（記者黃志源攝）

富邦二軍投手林羿豪９局下投球守住勝利。（記者黃志源攝）

統一林祖傑受傷下二軍首度出賽。（記者黃志源攝）

富邦二軍險勝統一二軍。（記者黃志源攝）

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