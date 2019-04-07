日職》國際巨星也是球迷！同框王柏融球迷高喊：太狂

王柏融賽後上傳與知名英國創作歌手紅法艾德合影，讓球迷全爆動。（圖片取自王柏融IG）

〔體育中心／綜合報導〕火腿與西武三連戰最後一場，「大王」王柏融延續前兩戰好手感，不但敲出長打，還首嚐日職敬遠滋味，而賽後他PO出與全球知名的英倫創作天王紅髮艾德合照，引起球迷暴動朝聖，大喊「羨慕大王也羨慕紅髮艾德！」

紅髮艾德本月4號首度在台開唱，為他的亞洲巡演揭開序幕，桃園市立田徑場的演出吸引超過2.5萬名粉絲朝聖，吸金破億，而他巡迴演唱會下一站將於9日在東京巨蛋開唱。

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王柏融賽後開心上傳與同樣身穿火腿球衣的艾德合照，還開心PO文表示這位紅遍全球的音樂巨星也是個棒球迷，讓球迷紛紛羨慕大喊「太神啦這到底」、「太扯啦」，還有球迷直言：「這組合太不得了。」

而擔任王柏融日文翻譯的前悍將投手蕭一傑，賽後也將紅髮艾德攬著他肩膀的合照上傳粉專，並興奮地表示「這件（跟艾德一起合照的）衣服不洗了」。

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