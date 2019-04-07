籃球》「野獸」加盟夢想家有譜？ 球迷敲碗盼「黃金組合」ABL聚首

林志傑。（資料照，記者廖聿偉攝）

〔體育中心／綜合報導〕赴大陸征戰CBA十年球季的「野獸」林志傑，隨著效力的浙江廣廈隊日前在季後賽不敵新疆廣匯隊遭淘汰後，也成為他在CBA的最終戰，而他昨天現身參加陳世念生日趴，同框田壘、李學林、楊敬敏、曾文鼎和ABL夢想家領隊陳建州，讓球迷忍不住敲碗，盼望黃金世代五星連線能在寶島夢想家重新聚首。

林志傑西進中國邁入第10季，今年與廣廈合約期滿，且CBA最新規定，同隊同季只能登錄1名台灣球員，因此廣廈只能選擇合約到2019-2020 賽季期滿「小飛人」劉錚，雖然林志傑尚未確定在CBA退休，但礙於台港澳球員新制規定，下個球季幾乎確定不會再留廣廈。



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而寶島夢想家本季網羅李學林、陳世念與田壘補強，之前談到CBA「野獸」林志傑合約將到期，是否有可能在夢想家出現昔日黃金世代五星連線組合時，包含曾文鼎、林志傑、楊敬敏等，田壘、陳世念都希望野獸能加入，不過仍要尊重林志傑個人意願以及球團的決定。

不過不管林志傑下一步將續留CBA找尋其他機會，還是回台重返SBL，甚至是加盟ABL寶島夢想家，都將備受各界關注。

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