SBL》夏普飆31分領軍！裕隆勝達欣獲第4 首輪將碰金酒

裕隆夏普狂飆31分一夫當關。（記者羅沛德攝）

〔記者粘藐云／新北報導〕SBL超級籃球聯賽今在板橋體育館進行最後一日例行賽，由裕隆對決達欣，裕隆在夏普砍31分帶領下，率隊以94：87擊敗達欣，收下例行賽第4名。

賽前達欣和裕隆的戰績同為17勝18負，暫時並列第6，而金酒則是18勝18負，不過達欣和裕隆與金酒的對戰紀錄占優勢，因此金酒確定第5名；今天裕隆和達欣的勝方，即可一舉衝上第4名。

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由於第4名將可在季後賽首輪握有1勝優勢，加上可以避開近期狀況火燙的衛冕軍璞園，兩隊今卯足全力搶勝。

裕隆開局頻頻自外線開火，呂政儒、周柏臣輪流飆進三分球，打出12：3攻勢，逼得達欣急喊暫停，但暫停後達欣仍未能擋下對手攻勢，一度落後達17分。

次節達欣找回節奏，梅奧、林冠綸自外線開火縮小差距，但易籃後，今狀況火燙的夏普不只飆進三分球，還上演扣籃戲碼，讓主場球迷驚呼，最終裕隆拿下關鍵一勝，以18勝18負取得例行賽第4，達欣落到第6名。

裕隆夏普今攻下全隊最高31分、18籃板、4抄截，瓊斯21分次之，呂政儒繳本土最佳14分；達欣梅奧攻下全隊最高24分、6籃板，麥克連20分次之。

裕隆主控林韋翰表示，開賽球隊企圖心強烈，但在第4節讓對手有反撲機會，他把責任扛起，「是我自己想太多，想把節奏放慢，反倒讓進攻不順，出現太多失誤。」

季後賽首輪將在週六於板橋體育館登場，裕隆將與金酒交手，達欣則強碰衛冕軍璞園。對此，裕隆教練李啟億表示，先握有1勝對於信心有幫助，但不會認為金酒狀況不好，「他們對上每支球隊都能展現競爭力，也覺得他們在經過修正後，表現會越來越好。」

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