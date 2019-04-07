羽球》戴資穎大馬賽風光3連霸 最快4月底締造史上最長球后紀錄

戴資穎大馬羽賽3連霸後，最快4月底球后蟬聯週數就能破紀錄。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕世界球后戴資穎日前在超級750系列馬來西亞羽球公開賽8強，直落二擊敗宿敵泰國一姐依瑟儂進4強，順利保住世界第一的頭銜，球后累積週數將來到122週，追平史上第二長紀錄，而她今在決賽拍落日本一姐山口茜，笑納大馬賽女單三連霸，也提前確定將能打破中國名將李雪芮，所保持124週最長球后紀錄。

戴資穎此役參加大馬公開賽，目標除了完成3連霸霸業，也要捍衛球后寶座，所幸小戴順利擊敗天敵依瑟儂，4強賽又力克陳雨菲報了全英賽一箭之仇，而她今快意在女單封后，保住自己1.1萬的世界排名積分，在明（9日）公布的最新世界排名，也將蟬聯球后寶座的紀錄推進至122週，追平中國「羽壇女皇」張寧的紀錄，成為在位時間第2長的球后。

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戴資穎本週奪冠後，世界排名積分預計仍停留在9萬5667分，領先排名第2的陳雨菲6888分，以及第3的奧原希望7467分。大馬賽落幕後，小戴將先參加新加坡公開賽，之後就要關機練球，全力拚奧運績分，日前中國武漢亞錦賽籤表出爐，小袋也確定不尋求女單三連霸，就算這兩站都沒有積分進帳，補上去年香港公開賽績分，也只會小幅下降2780分。

排名第二的陳雨菲預計將會缺席新加坡公開賽，而去年她是亞錦賽女單亞軍，今年若能封后，績分也僅會增加1400分，和戴資穎仍相差超過2700分，短時間應無法撼動小戴球后地位。

至於世界排名第三的奧原希望，若在新加坡與亞錦賽都拿下冠軍，積分最多也只是增加2800分，同樣也無法超越戴資穎，因此可以確定而若小戴能持續穩坐球后到亞錦賽結束隔週，那她最快就有望在4月底以125週締造新猷，屆時也將一舉打破前中國一姐李雪芮保有的124週最長球后紀錄。

中國新星陳雨菲。（資料照，歐新社）

日本名將奧原希望。（資料照，美聯社）

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