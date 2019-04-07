足球》連進４球驚天逆轉 台灣女足晉級只差一步

台灣女足隊長王湘惠。（足球協會提供）

〔記者廖聿偉／綜合報導〕女足奧運資格賽次輪，台灣隊今與首輪對手菲律賓再次碰頭。台灣女足上半場雖一度陷入0：2落後，但後來居上，利用菲國兩次烏龍球，逆轉戰局，終場4：2獲勝，積分6分暫居小組第一。

台灣隊此戰擺出4-4-2陣形，後衛由張愫心、蘇芯芸、張季蘭及劉玟伶擔任，中場放上王湘惠、吳詩萍、卓莉萍、林慈慧，前鋒雙箭頭擺上曾淑娥、陳燕萍，守門員啟用年僅大三的廖玟淇鎮守國門。

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開賽12分鐘菲律賓就發動攻勢，門將廖玟淇衝出阻擋未果，讓菲隊逮到機會吊球入門，32分鐘菲律賓靠著長射再下一城，取得2：0領先。

台灣隊則在中場結束前還以顏色，菲律賓在禁區內犯規，台灣隊由包欣玄操刀12碼破網，半場結束菲律賓2：1領先。

下半場台灣女足重振士氣再戰，48分鐘張愫心從後場傳球，中場曾淑娥接應後傳導，陳燕萍拿球斜射，菲律賓球員起腳造成烏龍球。

第63分鐘，包欣玄帶球進攻，晃過對方防守者後，起腳長射，球擦過菲律賓球員破門，關鍵一球逆轉比分為3：2。第87分鐘曾淑娥前場傳球助攻，丁旗接到後帶球勁射破網，終場4：2演出逆轉秀。

賽後越後和男教練表示：「面對伊朗這樣的對手，菲律賓還能成功守住以2：0贏下，就知道今天會是一場不簡單的比賽。」

越後教練認為，上半場台灣隊與伊朗犯了同樣的錯誤，是因為團隊中多數球員不熟悉主導球賽的感覺，但是在中場後球員們卻能夠馬上修正，並做到要求的左右換邊戰術，確實看見這批女足的未來性。

緊接著在台灣時間10日凌晨12點將對上伊朗，台灣女足只要和局就能出線，但面對實力強勁的伊朗仍無法鬆懈，越後教練表示，「對晉級有信心，我們的實力也不會低於伊朗，戰術並不會特別設定在防守上，將會正面對決。」

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