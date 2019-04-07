UFA》PK賽驚險獲勝 北市大奪隊史第七冠

107學年度大專足球運動聯賽決賽7日在台北舉行，北市大在PK賽守住致勝的一球奪冠。賽後，球員將教練張武業拋高慶祝。（記者方賓照攝）

〔記者廖聿偉／台北報導〕107學年度大專足球聯賽（UFA），衛冕軍輔仁大學連三年在冠軍賽對決台北市立大學。此戰雙方都無法突破0：0的僵局，一路鏖戰到PK戰才分勝負。北市大守門員段昍在第三點擋下重要的一球，率隊5：3險勝，奪下隊史第七座冠軍。

輔大下半場連吞兩張紅牌，形成9打11的窘境，北市大積極搶攻，可惜兩次進球，都被判犯規，無法攻破對方大門。

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北市大陳瑞杰持球進攻遭輔大球員包夾。（記者方賓照攝）

輔大劉家銘繞過兩名北市大球員的防守。（記者方賓照攝）

北市大PK賽五點全進，而輔大擔任第三點的劉家銘，選擇進攻左邊門柱，卻被段昍看透，無法破門，輔大連霸夢碎。

北市大守門員段昍在PK賽守住致勝的一球。（記者方賓照攝）

段昍守住致勝的一球。（記者方賓照攝）

段昍正規賽1球未失，PK戰又擋下關鍵一擊，成為致勝功臣，賽後也透露守成秘密，「PK前我向隊友林昱廷請益，因為他是劉家銘高中的學弟，知道劉家銘習慣射左邊，所以我毫不猶豫撲了對的方向。」

北市大奪冠球員、教練、隊職員開心慶祝。（記者方賓照攝）

北市大PK賽擊敗輔大奪冠。（記者方賓照攝）

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