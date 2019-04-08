MLB》 狄崔奇開轟太囂張？ 亞契丟危險球引爆衝突（影音）

（影片來源：大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕海盜先發投手亞契（Chris Archer）今天在主場對上紅人，第2局遭狄崔奇（Derek Dietrich）敲出兩分砲，但亞契疑似不滿狄崔奇開轟後的動作，下個打席就丟近身的危險球，引發兩隊衝突，共有5人遭驅逐出場。海盜最後以7：5贏球。

狄崔奇第二局逮到一顆91.7英哩的速球，一棒掃出右外野形成大號全壘打，他開轟後棒子一甩，站在打擊區看著小白球飛出牆，才開始跑壘。但這個舉動疑似讓亞契不滿，下個打席兩人再對決時，亞契第一顆球就投93英哩的速球，往狄崔奇的後方丟，差點K到對手。

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主審Jeff Kellogg當下警告兩隊，不過紅人總教練貝爾（David Bell）上場抗議，兩隊板凳隨後也清空，發生衝突。原本兩隊衝突快要落幕，紅人選手普伊格（Yasiel Puig）突然甩開隊友的攔阻，衝上前要找對方理論，再次引發衝突。

最後主審把貝爾、普伊格、紅人投手蓋瑞特（Amir Garrett），以及海盜投手凱拉（Keone Kela）、Felipe Vazquez，共5人都被驅逐出場。

而亞契仍繼續投球，這個打席三振狄崔奇，總計此戰他投6局送出7次三振，失掉3分，獲得本季首勝；狄崔奇則是在第八局再敲兩分砲，單場雙響砲打進4分打點。

大聯盟官網報導，貝爾賽後表示，「任何時候其他隊或球員想故意傷害我們的選手，這就是問題。」他說，「這是無法接受的事，無論發生什麼，我們都會支持自家球員。」貝爾還強調，「當你敲全壘打，你可以在壘上以想要的方式繞壘，發生這種事是無法接受的。無論什麼原因，這都不該發生，不應成比賽中的一部分，不應該被允許這樣做。」

海盜今和紅人之戰，兩隊發生衝突。（美聯社）

海盜今和紅人之戰，兩隊發生衝突。（美聯社）

海盜先發投手亞契丟危險球，引發雙方衝突。（美聯社）



海盜今和紅人之戰，兩隊發生衝突。（美聯社）

海盜和紅人發生衝突，普伊格一度衝上前要找對方理論。（法新社）

海盜先發投手亞契丟危險球，引發雙方衝突。（美聯社）

狄崔奇。（法新社）

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