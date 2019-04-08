日職》火腿外野神奇布陣引熱議 王柏融參一咖（影音）

王柏融上場守備。（資料照，特派記者陳志曲攝）
〔體育中心／綜合報導〕昨日本火腿對西武系列賽最後一場，火腿在第9局遭到三分砲逆轉吞敗，其中面對近況火熱的西武捕手森友哉的打席啟用「4人外野」布陣，引起球迷熱議。
森友哉目前是洋聯打點和打擊率雙冠王，前天對火腿單場敲出4安4打點，昨賽前打擊率高達.483，當他上場打擊時，火腿就把三壘手淺間大基移到左外野，包括王柏融在內的其他三名外野手則往右移，外野有四個人在守備。
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就連森友哉第一次看到布陣時也感到有些錯愕，日媒報導，這是火腿首次在正式比賽採用4人外野布陣。
＼外野4人シフト発動‼️／— ファイターズ on GAORA SPORTS （@gaora_fighters） 7 April 2019
サードの #淺間大基 選手が外野に回るシフトを披露 #森友哉 選手も驚きの表情ファイターズの戦術から目が離せない
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布陣的結果是森友哉前3個打席分別敲出滾地球出局、吞下2K。不過第九局一、二壘有人，森友哉改往右邊打，敲出適時安打幫助西武破蛋，最後西武更一舉敲出三分砲逆轉贏下比賽。
火腿把三壘手移到左外野守備。（取自推特）
火腿四人外野。（取自推特）
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