羽球》聽到戴資穎東奧後要退役 中國羽協主席這樣說...

戴資穎。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕超級750系列大馬公開賽，世界球后戴資穎在受訪時表示有打算在2020東京奧運後退休，引起外媒廣泛報導，中國羽球協會主席張軍不免也被問到這個問題，他回應：「在還沒把拍子放下前，一切都有可能發生。」

張軍曾是中國羽球雙打主力，兩度奪下奧運混雙金牌，後任中國羽球隊雙打總教練，今年初則升任中國羽協主席。

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張軍受訪先是提到四強戴資穎戰勝陳雨菲的比賽：「在有風向的場地上，戴資穎打得更老練，對球的控制和變速更強，陳雨菲有進步，但還有很大空間。」他指出，「中國女單往後也會針對戴資穎來提高陳雨菲的不足之處。」

面對小戴即將退役的話題，張軍保守認為：「也許她現在比較疲勞，或對未來生活有期待，她現在覺得想退役了，但是有可能到了2020年她拿到了奧運冠軍，或沒有拿到奧運冠軍，可能有不同的改變，這都不確定。」

張軍進一步提到：「我是期待戴資穎能打得越長越好，因為她的球很有觀賞性，也很多球迷喜歡她的球。」

中國羽協主席張軍。（取自中國羽協官網）

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