MLB》慘！49億重砲戴維斯 快追平史上最糟紀錄

戴維斯。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕金鶯今天以3：15慘敗洋基，砲手戴維斯（Chris Davis）持續低迷，此戰4支0還吞下2次三振，從去年9月14日至今，已經是連續44打數沒敲安。戴維斯只差2數就追平非投手的無安打紀錄。

前道奇內野手維列斯（Eugenio Velez）曾在2011年創下連46打數沒有安打的紀錄，是史上最多。而1909年的前海盜選手Bill Bergen、1973年的坎貝爾（Dave Campbell）、2011年的前釀酒人選手康索（Craig Counsell）都曾創下連45打數無安打。

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戴維斯本季至今23支0、吞下13次三振，從去年9月14日至今則是連44打數沒敲安（遭三振27次），只差2打數就能追平維列斯所創下的紀錄。

戴維斯在2016年和球隊簽下7年1.61億美元（約新台幣49億）的大約，至今還走不到一半，上季繳出生涯最糟的0.168打擊率，另有16轟、49分打點，長打率僅0.296，整體攻擊指數為0.539，長打能力也不如過往威猛。

《美聯社》報導，金鶯總教練海德（Brandon Hyde）仍幫子弟兵說話，「我還沒和他談過，我希望他感覺到有逐漸走出來，他打了幾顆強勁的飛球，只是沒有發生（敲安）。」

戴維斯。（法新社）

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