MLB》桑契斯三響砲 洋基7轟痛宰金鶯（影音）

（影片來源：大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕洋基明星捕手桑契斯（Gary Sanchez）今天對金鶯之戰，生涯首度轟出三響砲、灌進6分打點，洋基打線全場共敲7轟，加上先發投手傑曼（Domingo German）6局失2分好投，幫助球隊以15：3大勝對手，三連戰橫掃金鶯。

洋基全場有15支安打，其中有7支就是全壘打。桑契斯今天擔任指定打擊，第3局敲兩分砲、第7局又扛一發兩分砲，第8局再揮兩分砲，單場3安都是全壘打、進帳6分打點。

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而佛雷瑟（Clint Frazier）單場4安打，包含兩轟，也有4分打點；托瑞斯（Gleyber Torres）有一發陽春砲，羅邁（Austin Romine）則敲兩分砲。洋基單場至少7轟是隊史第5次，前一次則是在2007年7月31日對白襪，當時洋基團隊狂敲8轟。

洋基26歲先發投手傑曼前5.1局沒被對手敲安，直到6局下才被敲出第1支安打。第7局他被敲安、以及投出保送後退場，接替的後援投手塔普利（Stephen Tarpley）不穩，讓傑曼失掉分數。總計傑曼6局投球，被敲2安失掉2分，送出3次三振，獲得本季第2勝，防禦率僅1.64。

金鶯新秀投手赫斯（David Hess）投5局挨3轟失4分，吞下本季首敗。

洋基明星捕手桑契斯單場三響砲。（法新社）

洋基明星捕手桑契斯單場三響砲。（今日美國）

洋基佛雷瑟（中）單場4安打，包含兩轟。（法新社）

托瑞斯開轟。（法新社）

洋基捕手羅邁也敲全壘打。（法新社）

洋基投手傑曼。（法新社）

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