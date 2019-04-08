MLB》強勢反彈 老將溫萊特飆9K率紅雀拿主場首勝

溫萊特。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕主場開幕系列戰戰已連敗兩場的紅雀今天靠著老將溫萊特（Adam Wainwright）大顯神威，以及游擊手迪楊（Paul DeJong）的適時安打，以4：1擊敗教士拿下今年主場首勝。

揮別上一場控球失靈、4局4保送掉4分的表現，溫萊特今天先發6局共投100球，只被敲出5支安打，其中雖然有多支長打但都適時化解危機，整場共送出9次三振沒有任何保送、僅失一分的優異成績。

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「比賽的關鍵是，當你保送對手太多次你就很容易掉分。我看過很多C‧卡本特（Chris Carpenter）和李（Cliff Lee）的比賽，那些偉大的投手就是一直攻擊好球帶，連續解決打者而不去保送任何人。這是比賽的關鍵。」溫萊特說道。

教士隊在這場比賽靠著哈斯默（Eric Hosmer）的滾地安打先馳得點，但紅雀在四局下展開反攻，二三壘有人時迪楊揮出一路滾到牆邊的二壘安打，讓球隊一舉反超比分並領先到終場。

教士隊先發史壯姆（Matt Strahm）先發5局失兩分最後吞下敗投，目前為止教士隊戰績是相當不錯的6勝4敗。這場比賽教士也有不少次進佔得點圈的機會，不過7個打席中只有1支安打，攻勢串連不佳為全場只得1分的主因。

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