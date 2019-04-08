NBA》林書豪健康卻整場坐冷板凳！ 暴龍信任危機浮現

林書豪。（資料照，USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕暴龍今天凌晨在延長賽以117：109艱辛擊敗熱火，台裔控衛林書豪在健康無虞的情況下卻整場坐板凳，信任危機再度浮現。

林書豪加盟暴龍後，三分球命中率始終沒提升、且擅長的持球擋拆突破，遲遲無法融入暴龍多名隊友無球跑動的打法，過去3場比賽上場時間都不到18分鐘，總共拿7分、5籃板、1助攻。

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今天的比賽林書豪有登錄卻未上場，暴龍進入季後賽操兵模式，整場只以9人輪換，尤其今天主控羅利、替補控衛范維利特都是8投1中，命中率不佳的情況下，林書豪還是沒能獲得上場機會。過去2015年在湖人時期，由於不在球隊重建藍圖中，林書豪也有被降至第三控衛、被DNP（有登錄卻未出賽）的情形。

暴龍由西亞卡姆拿下23分10籃板、雷納德22分、鮑威爾攻下本季新高23分，格林21分，其中7分集中在延長賽，最後以117：109獲勝。熱火老將魏德砍下全隊最高21分，球隊仍吞下本季最長的4連敗。

格林延長賽攻下7分。（USA TODAY Sports）

魏德攻下全隊最高。（美聯社）

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