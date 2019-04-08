棒球》日本「令和怪物」163KM太衝擊 接球捕手手指裂了

佐佐木朗希。（取自日本隊官方推特）

〔體育中心／綜合報導〕日本隊為備戰今年U18世界盃棒球賽，近日集結30名球員首度集訓，其中被封「令和怪物」的17歲佐佐木朗希日前在紅白戰中飆出163公里速球，超越大谷翔平高中時的160公里紀錄，成為日本史上最速高校生，引起球界震撼，而且接捕的捕手手指也裂了。

日媒報導，接到這歷史性一球的高三捕手藤田健斗當下表示：「好可怕，他的變速球也好快，搞得我很混亂。」而藤田今天食指第三關節的地方竟然出現輕微的撕裂傷，他表示：「這是人類的球嗎，有點超乎想像，但光是接捕到就覺得很開心。」

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另外一名高中大物投手、星稜高校的奥川恭伸則說：「我覺得他會成為引領世界的存在，高中生到達170公里也不是不可能了。」佐佐木朗希本人則說，「還有很多不足的地方、也還有發展的空間。」

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