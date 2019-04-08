MLB》哈德熱投37球鎖下勝利 釀酒人退小熊（影音）

哈德。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕去年國聯中區雙強釀酒人與小熊進行三連戰最終戰，靠著去年國聯MVP耶利奇的兩分砲，以及哈德2.2局無失分的表現，以4：2帶走系列戰勝利。

耶利奇先是在一局下對小熊先發投手韓德瑞克斯（Kyle Hendricks）揮出職業生涯第100轟，幫助球隊先馳得點，第四局又靠著高飛犧牲打收下單場第三分打點。釀酒人先發戴維斯（Zach Davies）先發投5.2局因為隊友失誤掉2分非自責分拿下勝投。

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釀酒人在第七局就壓上王牌後援哈德，而他共投37球為本季新高，繳出2.2局、3次三振無失分的成績，拿下本季第5次救援成功。目前他一共出賽7.2局，共投出13K，僅僅被打1支安打，還沒掉過任何一分。

目前釀酒人以8勝2敗的佳績在國聯中區獨走，去年在加賽落敗才落得分區亞軍的小熊今年開季狀態欠佳，今天他們吞下第7敗，僅有2勝。

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