MLB》前明星終結者羅森索壞了？ 開季面對9人都無法解決

國民後援投手羅森索。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕前明星終結者、國民後援投手羅森索（Trevor Rosenthal）狀況仍不佳，今天面對大都會之戰，他丟出2次四死球，還出現2次暴投，面對兩名打者都沒解決就退場。國民終場以12：9獲勝，但羅森索開季至今面對共9名打者都沒解決，追平過去24年來最糟紀錄。

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國民在8局下握有6分領先，羅森索這時登板後援，他先對大都會史密斯（Dominic Smith）丟觸身球，接著面對吉洛梅（Luis Guillorme）時，連發生2次暴投，讓一壘跑者上到三壘，最後他投出保送，隨後被換下場。接替的牛棚投手沒有失分，但羅森索的防禦率仍是「無限大」。羅森索此戰共投了7顆球，只有1顆好球。

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大聯盟記者海曼（Jon Heyman）在推特上發文指出，羅森索是過去24個球季以來，首位面對球季頭9名打者都沒有解決的選手。前一位有這種糟糕紀錄的選手就是1995年前海盜投手John Hope。

羅森索在2014、2015年紅雀時期，各有單季45次和48次救援成功，但他自2017年動手肘韌帶置換手術（Tommy John）手術後，去年整季沒有投球。

羅森索本季以1年700萬美元合約加盟國民，至今出賽4場、共面對9名打者，都沒有解決，共被敲7安，投出4次保送，失掉多達7分，防禦率、每局被上壘率（WHIP）都是無限大。

Here's Trevor Rosenthal's pitch chart for today pic.twitter.com/SLIzoOmtR3 — David Adler （@_dadler） 2019年4月7日

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