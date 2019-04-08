羽球》大馬賽三連霸後 戴資穎臉書感性發文坦言壓力大

世界球后戴資穎。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕世界球后戴資穎昨在馬來西亞公開賽完成三連霸，保住球后寶座。她今天在臉書上發文坦言壓力大，並非充滿正面積極的能量，也很感謝球迷們的加油，「謝謝羽球讓我遇見你們，也讓你們認識戴資穎，更讓我們能夠成為彼此堅持在自己道路上的動力」。

戴資穎在臉書上發文說，「本來是想把這些卡片留著當我回家充電的好物，因為我喜歡想著你們是用什麼樣的心情在想卡片給我，我想站在你們的角度感受著我帶給你們什麼？你們總說我給了你們滿滿的正能量，其實我也並非這麼的充滿正面積極的能量，只是我選擇告訴你們我是怎麼面對一切，我總是告訴你們我沒有壓力，但那可能嗎？答案是不可能，因為即使我說了壓力很大，我還是得去承受這一切，我只能把這些壓力當成是支持我的動力，那或許我可以更有力量一些，雖然不是人人都能夠順利的排解這些壓力，但我想當個優秀的運動員，都應該要可以做到這些，所以我也還在學習著如何把一切做好，甚至更好。」

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戴資穎表示，「看了你們的卡片，我總是滿滿的感動，因為我感覺到你們的用心，在我給予你們力量的同時，你們也再給予我力量，我們一起成長，看似那麼渺小的力量，凝聚在一起時卻能夠帶來無限精彩及感動。我們一起經過那些大大小小的比賽，你們記得我說過的每一句話，寫卡片提醒著我，當時的自己是怎麼撐過來甚至到現在...你們又是經歷了什麼，看到了什麼，所以感謝著在什麼情況下遇見我，即使我們可能沒見過面，可能只是透過網路傳達著一切，但那讓我們感覺就在彼此的身旁，互相陪伴著。」

最後戴資穎在文末說，「謝謝羽球讓我遇見你們，也讓你們認識戴資穎，更讓我們能夠成為彼此堅持在自己道路上的動力。願我們都能夠成為自己心中的驕傲，不跟誰比，只做自己。」

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