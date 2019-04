MLB》海盜紅人之戰衝突畫面太美 大聯盟：應擺在羅浮宮（影音）

(影片來源:大聯盟官網)

〔體育中心/綜合報導〕今日海盜紅人之戰上演板凳清空衝突,共5人遭到驅逐出場,兩隊球衣分別是鮮豔的紅黃兩色,意外有美感的畫面讓大聯盟官方「CUT4」推特上傳照片指出:「應該把這景象擺在羅浮宮」。

Hang this in the Louvre. pic.twitter.com/2ArAXSEOqf