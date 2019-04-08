MLB》海盜紅人之戰衝突畫面太美 大聯盟：應擺在羅浮宮（影音）

（影片來源：大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕今日海盜紅人之戰上演板凳清空衝突，共5人遭到驅逐出場，兩隊球衣分別是鮮豔的紅黃兩色，意外有美感的畫面讓大聯盟官方「CUT4」推特上傳照片指出：「應該把這景象擺在羅浮宮」。

Hang this in the Louvre. pic.twitter.com/2ArAXSEOqf — Cut4 （@Cut4） 7 April 2019

請繼續往下閱讀...

事件起因是紅人隊狄崔奇（Derek Dietrich）開轟後甩棒，還在原地慢慢張望，他賽後表示：「我只是想讓我的球棒說話，表達當下發生的事情。我一句話都沒說。很高興看到有夥伴出來挺我，我們不會故意傷害任何人。」下個打席對他丟近身球的海盜投手亞契（Chris Archer），則否認他是故意要丟近身球。

特別的是，當板凳清空，場上球員互相推擠一陣後，風波看似要平息，沒想到今年轉隊到紅人的外野手普伊格（Yasiel Puig）這時突然暴走，一旁的紅人捕手巴恩哈特（Tucker Barnhart） 則是躺在地上抱著普伊格的小腿，阻止他繼續暴衝，相當搶戲。

普伊格突然暴走，捕手趕緊抓住他的腿。（美聯社）

賽後普伊格解釋當下暴走的原因：「是海盜捕手塞維里（Francisco Cervelli）對我吼了一些話，所以我才跑向他，我是跑過去想看看發生什麼事，但我沒有出拳，兩分鐘後主審就把我趕出去了。」

雖然當下被驅逐出場，不過普伊格表示，他不認為他之後會受到禁賽處分。「我一拳都沒有出。MLB可以做任何他們想做的，他們可以看看影片後再決定。」

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/