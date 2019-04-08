NBA》火箭27顆三分破紀錄 哈登準大三元率隊大勝太陽

哈登（圖右）本場繳出30分13籃板9助攻的準大三元的成績單，幫助火箭血洗太陽。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕西部第3的火箭主場迎戰西部墊底的太陽，本場火箭靠著單場投進27顆3分球，並打破自己的聯盟紀錄，以及哈登（James Harden）30分13籃板9助攻的「準大三元」表現之下，幫助火箭終場149：113輕取太陽。

首節火箭以34：24取得10分領先，次節火箭火力更加旺盛，一波21：6的攻勢直接拉開分差，單節轟下43分的恐布表現之下，使半場結束火箭以77：47，30分差遙遙領先太陽，而半場77分則是並列火箭在這賽季最高上半場得分紀錄。

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第3節火箭也沒有打算放鬆，單節再灌進40分，哈登在這節砍下16分，3節結束火箭117：77取得40分的大幅領先，而比賽提前在第4節就進入垃圾時間，哈登也未在末節登場，前3節出賽29分鐘即攻下30分13籃板9助攻的準大三元表現，最終火箭就是149：113血洗太陽。

火箭本場打破聯盟單場3分球的紀錄，先是由 G.克拉克（Gary Clark）投進追平紀錄的3分球，之後全隊連4投不進，直到比賽只剩下1分9秒時，瑞佛斯（Austin Rivers）才投進破紀錄的3分球，至於前一個紀錄是這賽季，且同樣是火箭所締造的單場26顆3分球。

火箭的哈登本場3分球6投中5，轟下全場最高的30分，並外帶13籃板9助攻，繳出準大三元的數據表現，E.戈登（Eric Gordon）單場投進8的3分球並攻下26分，單場8顆3分球為生涯新高，中鋒卡培拉（Clint Capela）則是繳出22分13籃板的雙十表現。

戈登（圖左）單場投進生涯新高的8顆3分球，火箭團隊共27顆3分也打破先前自己所創下的聯盟紀錄。（美聯社）

太陽的老將克勞佛德（Jamal Crawford）本場投進4顆3分一共得到27分，另還貢獻4籃板6助攻，布里吉斯（Mikal Bridges）和班德（Dragan Bender）同樣斬獲19分。

包括這場比賽，火箭最近取得6連勝，近9場比賽贏下8場，太陽則是近10場比賽輸掉8場比賽。

克勞佛德（圖中）從板凳出發本場攻下27分為太陽全隊最高得分。（美聯社）

班德（圖右）單場斬獲19分，卡培拉（圖左）本場也挹注22分13籃板的雙十表現。（美聯社）

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