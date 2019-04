MLB》艾倫納多跪地對角傳一壘不落地 又讓網友直呼狂（影音）

〔體育中心/綜合報導〕洛磯明星三壘手艾倫納多(Nolan Arenado)不僅是名重砲手,防守功夫也相當了得,連續六年獲得國聯三壘金手套。艾倫納多今天在賽前練習時,單腳跪地從三壘內野邊線的界外區,輕輕一甩就傳到一壘,讓國外網友們直呼太狂。

洛磯今天在主場面對道奇,艾倫納多於賽前練習時,先是單腳跪地在三壘界外區的草皮上,,接著用側身傳球,小白球沒有落地,很輕易就傳到一壘。這讓大聯盟官方推特發文直說,「艾倫納多的手臂力量太狂了。」

該段影片已經有超過15萬的點閱次數,「這真的太誇張」、「太不可置信了」、「他可能會是史上最棒的三壘手」、「人們不知道這有多難...」。也有網友打趣說,「若嘗試像他這樣做,我就要動肩膀手術了!」

此外,艾倫納多今天也在比賽中展現超狂守備,撲下一顆可能形成安打的強勁滾地球,在跪地的情況下,迅速傳一壘把打者刺殺出局,

"That's why he's the best in the game." #SundayNightBaseball pic.twitter.com/g5KamSf2bM