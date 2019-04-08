MLB》艾倫納多跪地對角傳一壘不落地 又讓網友直呼狂（影音）

〔體育中心／綜合報導〕洛磯明星三壘手艾倫納多（Nolan Arenado）不僅是名重砲手，防守功夫也相當了得，連續六年獲得國聯三壘金手套。艾倫納多今天在賽前練習時，單腳跪地從三壘內野邊線的界外區，輕輕一甩就傳到一壘，讓國外網友們直呼太狂。

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洛磯今天在主場面對道奇，艾倫納多於賽前練習時，先是單腳跪地在三壘界外區的草皮上，，接著用側身傳球，小白球沒有落地，很輕易就傳到一壘。這讓大聯盟官方推特發文直說，「艾倫納多的手臂力量太狂了。」

該段影片已經有超過15萬的點閱次數，「這真的太誇張」、「太不可置信了」、「他可能會是史上最棒的三壘手」、「人們不知道這有多難...」。也有網友打趣說，「若嘗試像他這樣做，我就要動肩膀手術了！」

此外，艾倫納多今天也在比賽中展現超狂守備，撲下一顆可能形成安打的強勁滾地球，在跪地的情況下，迅速傳一壘把打者刺殺出局，

"That's why he's the best in the game." #SundayNightBaseball pic.twitter.com/g5KamSf2bM — MLB （@MLB） 2019年4月8日

艾倫納多賽前守備練習，擔任球評的A-ROD（後）。（美聯社）

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