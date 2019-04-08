MLB》服了164公里火球男...紳士馬查多被K還脫帽致敬（影音）

馬查多。（曲自MLB官網影片截圖）

〔體育中心／綜合報導〕紅雀隊王牌後援希克斯（Jordan Hicks）今天在第八局提早上班來面對教士隊明星三壘手馬查多（Manny Machado），雙方纏鬥九球後馬查多揮空希克斯的滑球遭到三振出局，馬查多被K之後展現紳士舉動，向對手脫帽致意。

教士隊一壘手哈斯默（Eric Hosmer）形容這個打席：「力量與力量的對決。」今天希克斯最快球速來到102英哩（164公里），他對一共投出5記破百英哩的火球，但馬查多也纏鬥至兩好三壞。最後希克斯祭出滑球來讓馬查多揮空三振，讓馬查多向他脫帽致意。今天馬查多四次站上打擊區被三振兩次。

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「第八局對馬查多是一個重要的對決，我們覺得這很重要，」紅雀總教練席爾特（Mike Shildt）說道。「這是一個給希克斯投跨局數的機會，不過我們不想常常這麼做。」

「馬查多是一個令人難以置信的天才，」希克斯說，不過他說他當時沒有注意到馬查多的脫帽舉動。「但我知道我也很棒，我必須解決他。」

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