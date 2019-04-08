MLB》王牌伸卡終結者控球失常 太空人收再見保送橫掃運動家

艾圖維。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕去年美聯西區雙強運動家與太空人今天進行三連戰最終戰，雙方打擊互別苗頭，前八局打完戰成8：8平手，不料運動家終結者崔南（Blake Treinen）最後投出再見保送，讓太空人順利在主場完成橫掃。

兩邊先發投手都未能繳出理想成績，其中運動家先發費爾斯（Mike Fiers）只投1.2局就痛失6分被打退場。運動家全場敲出11支安打含三發全壘打，而太空人則是14支安打和兩發全壘打。

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運動家在八局上打完握有兩分領先，但佈局投手崔維諾挨了坎普（Tony Kemp）一發陽春砲，之後留下二壘有人的局面給到崔南，而崔南上場後先被艾圖維（Jose Altuve）敲出一壘安打，又被柏格曼（Alex Bregman）打了一支追平比數的高飛犧牲打，救援失敗。

九局下崔南又先投出兩個保送以及被打一支安打，兩出局滿壘時面對艾圖維連投了四顆壞球保送他上壘，讓狄亞茲（Aledmys Diaz）回來得分，終場太空人以9：8氣走運動家。這場比賽崔南不但救援失敗還吞下敗投，投1.1局被打2支安打還有4個保送

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