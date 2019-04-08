NBA》魔術擊敗塞爾提克 睽違7年再度晉級季後賽

魔術以116：108擊敗塞爾提克，並順利拿下自2012年以來的季後賽門票。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕還在為季後賽資格打拚的魔術作客東部排名第四的塞爾提克，魔術靠著從板凳殺出的洛斯（Terrence Ross）轟下26分以及明星中鋒伍切維奇（Nikola Vucevic）25分12籃板的雙十表現，最終以116：108踢館成功，這一勝也讓魔術自2012年以來首次晉級季後賽，並且也是自1996─1997賽季以來首次於例行賽橫掃塞爾提克。

伍切維奇（圖右）斬獲25分12籃板的雙十演出，幫助球隊取得勝利。（法新社）

第一節兩隊戰成27平手，第二節塞爾提客單節25：21的攻勢，上半場比數52：48，塞爾提克領先魔術4分。魔術克服上半場一度落後13分的窘境，第3節直接將比分反超，單節35：26，反到以83：78帶著5分優勢進入決勝節。

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第四節一開賽魔術打出一波11：2的攻勢，其中9分為洛斯所得，塞爾提克也非省油的燈，在比賽剩下2分50秒時，厄文（Kyrie Irving）投進一顆3分球追成106平，隨後魔術靠著富尼耶（Evan Fournier）以及A.戈登（Aaron Gordon）的得分穩住陣腳，終場魔術以116：108收下勝利，並取得睽違7年的季後賽門票。

洛斯投進5記3分彈，攻下全場最高的26分。（今日美國）

魔術的洛斯本場砍進5顆3分球，並拿下全場最高的26分，伍切維奇貢獻25分12籃板2火鍋，富尼耶斬獲24分5籃板及2抄截，後衛奧古斯丁（D.J. Augustin）則得了11分，並傳出13次助攻。

塞爾提克的明星控衛厄文砍下23分，並外帶5籃板及6助攻，哈佛德（Al Horford）貢獻18分4籃板7助攻，板凳出發的海沃德（Gordon Hayward）拿下16分5籃板和送出4次助攻，塔圖姆（Jayson Tatum）只打了6分鐘就因左腳脛骨挫傷退場。

這場比賽後，魔術取得3連勝，狀況火熱的魔術近12場比賽贏下10場，目前戰績41勝40敗排名東部第7，塞爾提克則是中止最近的3連勝，目前戰績48勝33敗排名東部第4。

厄文本場攻下23分也無法幫助塞爾提克拿下勝利。（法新社）

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