MLB》貝林傑敲第7轟全大聯盟最多 道奇橫掃洛磯

貝林傑單場猛賞打，還敲出本季第7轟。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇開季打擊火力旺，今天客場對上洛磯，貝林傑（Cody Bellinger）單場猛賞打，還敲出本季第7轟，馬恩西（Max Muncy）代打也敲兩分砲，道奇全隊敲12支安打，終場以12：6獲勝。道奇不但橫掃洛磯，近期處於5連勝。

貝林傑此戰4打數3安打，包含一發陽春砲，有1分打點，獲得1次保送，打擊率高達0.455。

他目前以7轟暫居大聯盟全壘打王。

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《ESPN》指出，貝林傑在球季前10場敲7轟，成為道奇隊史最多；過去有2名球員也曾前10場敲7轟，分別是2016年的洛磯「故事哥」史托利（Trevor Story）、2007年的前洋基球星「A-ROD」羅德里奎茲（Alex Rodriguez）。

《ESPN》也提到，道奇前10場比賽得到84分，可排在過去100個球季來，全大聯盟球隊第三多。

道奇先發左投烏里耶斯（Julio Urias）僅投3.2局失3分無關勝敗，凱利（Joe Kelly）後援1.2局失3分獲得本季首勝；洛磯先發貝提斯（Chad Bettis）僅投2.2局被敲7安，失掉6分5分自責，吞下第二敗，防禦率為11.88。

馬恩西代打也敲兩分砲。（法新社）

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