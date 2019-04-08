高球》打球提升領導力和耐性 高球夏令營正夯

宮崎兒童高爾夫夏令營。（官方提供）

〔體育中心／綜合報導〕美國《BusinessWeek》日前做了一系列的高球報導，研究打高球與商場之間的關係，分析指出，高球不但能增加與企業老闆的連結，領導能力和耐心也能有所提升，所以美國商場上有需多風雲人物，私底下都是高球運動的愛好者。

高球入門難度相對較高，但在現今少子化的社會，台灣家長也願意投資在兒童身上。廠商也搭起順風車，華旅旅遊（中華航空子公司）和妮好傳媒（Golf Magazine）近期就主辦宮崎兒童高爾夫夏令營，帶孩童至日本，體驗高球的樂趣。

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宮崎兒童高爾夫夏令營。（官方提供）

宮崎兒童高爾夫夏令營，寓教於樂，除了有專業師資針對各種不同程度的學員因材施教外，更帶領孩子們走訪擁有絕美海景的日本宮崎，在日巡年度大賽舉辦場地，鳳凰喜凱亞渡假村裡展開為期數天的課程，期盼能啟發孩童的高球基因，也難在暑假度過一個不一樣的假期。

本次夏令營師資陣容堅強，由擁有11年青少年高爾夫教學經驗的Hope高球學苑執行長林元騁帶領教練團隊，根據學員能力規劃合適的課程訓練。Hope高球學苑由多位職業選手與職業教練所組成，多年深耕高爾夫教學，專攻兒童教育及科學應用數學，也善於簡化高爾夫複雜理論融入至教育體系，並於YOUTUBE擁有超過400萬總點閱率。

林元騁表示，此次夏令營會根據學員程度分為入門班、強化班與菁英班，因材施教，來提升學員的高爾夫能力與表現。從基本的高爾夫動作、知識與規則禮儀，到進階的揮桿技巧、長短桿打法，以及球場上的實際演練與策略，都會根據學員的程度來做安排。其能讓學員們在這短短的幾天內，開心且認真地對於高爾夫運動，有更進一步的認識與了解。

宮崎兒童高爾夫夏令營招生對象為10到16歲兒童與青少年，預計出發時間為7月17日（四天）與7月20日（五天）兩梯次，詳情可參考官網www.yestrip.com。

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