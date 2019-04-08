韓職》樂天巨人單局狂失16分 創史上最慘紀錄

樂天巨人。圖片為示意圖。（資料照，記者羅志朋攝）

〔體育中心／綜合報導〕南韓職棒樂天巨人昨天在主場對上韓華鷹，第3局樂天巨人投手群崩盤，單局遭對手海灌16分，創下韓職史上單局最多得分紀錄。比賽因雨提前在6局裁定，終場樂天巨人以1：16慘敗。

此戰前兩局打完，樂天巨人領先1分，未料第三局遭對手單局敲了13支安打、包含兩發三分砲，樂天巨人還發生1次守備失誤，單局被對手打了16分，創下難堪紀錄。

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樂天巨人先發投手張施晥前兩局6上6下，第三局遇到亂流，因此帳面上只投2局，面對共12名打者，被敲5安包含1轟，失掉6分都是自責分；第二任投手尹吉鉉只投0.2局，面對13名打者，被敲9安包含1轟，失掉10分2分自責；第三任投手金建局投3.1局無失分。

《韓聯社》報導，韓職先前單局最多分紀錄是13分，共有4次，出現在3支不同的球隊。如今樂天巨人單局失16分，刷新韓職單局失分紀錄，單局被敲13安也成為史上最多。

此外，樂天巨人本季曾在3月27日時，遭三星獅痛宰，被敲24安，最後以4：23輸球。但樂天巨人的戰績仍以7勝7敗，和韓華鷹、LG雙子並列第4。

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