NBA》柯瑞秀單手爆扣 勇士踹翻快艇鎖定西部龍頭（影音）

柯瑞打了三節攻下全隊最高分。（USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕勇士今日以131：104大勝快艇的比賽別具意義，除了確立本季西部龍頭寶座，也是他們在過去47年主場甲骨文球場的最後一場例行賽，下賽季他們就會將主場搬到新球館舊金山大通中心。

勇士在07年季後賽上演老八傳奇，不只首輪踹下頭號種子小牛晉級，最後更一舉拿下總冠軍，今天全隊特地穿上當年的戰袍「We Believe」出賽。

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上半場兩隊有來有往，但第三節勇士打出一波42：18猛攻帶走比賽，一哥柯瑞（Stephen Curry）也只打3節獲得全隊最高27分，還有6籃板和4助攻，提前打卡下班，還在末段秀了一手單手爆扣，雖然進球不算仍讓球迷嗨翻。

此外杜蘭特（Kevin Durant）獲得16分7助攻，格林（Draymond Green）斬獲10分10籃板，勇士終場131：104踹翻快艇，拿下本季第56勝，確定成為西部龍頭。快艇方面則以薛米特（Landry Shamet）獲得17分最高，L.威廉斯（Lou Williams）13分5籃板5助攻。

Didn't count BUT pic.twitter.com/dvVc17uSk4 — Golden State Warriors （@warriors） 8 April 2019

柯瑞賽後觀看紀念儀式。（USA TODAY Sports）

L.威廉斯上籃。（美聯社）

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