冰球》台灣女子冰球勇奪首面世界金牌 門神徐子庭獲最佳門將

台灣冰球勇奪史上首面世界級金牌。（圖片取自中華民國冰球協會臉書）

〔記者廖聿偉／台北報導〕台灣冰球勇奪史上首面世界級金牌。台灣隊於芬蘭2019世界女子冰球錦標賽一路殺進決賽，昨再以5：2擊敗冰島，5戰全勝封后，台灣也確定上升至第二級的A組。

台灣隊去年不敵西班牙，升級失利，含恨留在2B。本屆捲土重來，一路過關斬將。台灣門將徐子庭則以97.65%的守門率，獲選本屆守門王，實至名歸。

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冠軍賽台灣有備而來，首節就積極進攻，在剩下5分鐘時，靠著陶興伶在門前補射破網，先馳得點。

次節，冰島展開反攻，在亂軍之中找到空隙，扳平戰局。但台灣女將很快穩住陣腳，僅用30秒，就靠著許庭毓助攻，由謝知辰射門得分，要回領先，而本節的最後1分鐘，葉慧貞截球後，成功射門，台灣再下一城，取得3：1領先。

第三節，落後的冰島強勢反撲，但台灣女將仍沉著應戰，並靠著林洋萁的遠射，進帳本場第5分，將勝利穩穩放入囊中。而本場比賽的MVP，由攻守俱佳的謝知辰獲得。

台灣位於亞熱帶地區，冰球環境艱困，球員只能利用半夜到小巨蛋冰宮練習。但近年女子冰球實力提升，中華民國冰球協會也承諾會積極培訓新秀，並爭取更多出國移訓機會，讓台灣冰球蒸蒸日上。

台灣冰球勇奪史上首面世界級金牌。（圖片取自中華民國冰球協會臉書）

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